من الصدارة إلى المحاكمة.. جرائم جنسية تطارد حاكم نيويورك واتهامات شاذة تهدد مستقبله السياسي.. مساعدتا كومو السابقتين تفضحان وقائع تحرشه بهما

حاكم نيويورك يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي بامرأتين كومو طلب من ضحيتيه لعب البوكر والتعري ضحيتا اندرو كومو تطالبانه بتقديم استقالته أو إصدار أمر بإقالته



يواجه حاكم نيويورك، أندرو كومو، تدقيقًا بعد أن اعلنت اثنتان من مساعداته السابقات عن مزاعم تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل السياسي، في جدل آخر يحيط به وسط صخب هائل ولكن هذه المرة ليس بشأن وفيات كورونا في الولاية والتي سبق أن تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ في دور رعاية المسنين في ولاية نيويورك.

وطلب مكتب حاكم نيويورك أندرو كومو من المدعي العام لولاية نيويورك ورئيس قضاة محكمة الاستئناف تعيين محامٍ مستقل للتحقيق في دعاوى التحرش الجنسي المقدمة ضد المسؤول.

وقالت بيث جارفي، كبيرة مستشاري حاكم نيويورك، في بيان نُشر على موقع كومو الرسمي على الإنترنت، "لقد طلبنا من المدعي العام لولاية نيويورك ورئيس قضاة محكمة الاستئناف أن يختاروا بشكل مشترك محامٍ مستقل ومؤهل في ممارسة خاصة دون انتماء سياسي لإجراء مراجعة شاملة للمسألة وإصدار تقرير عام".

وتابعت "وهذا المحامي المستقل الذي يتم اختياره شخصيًا من قبل المدعي العام ورئيس القضاة، وسيتعاون جميع أعضاء مكتب الحاكم تعاونًا كاملًا، لن يكون لدينا أي تعليق آخر حتى يتم إصدار التقرير"

ويأتي البيان في الوقت الذي اتهم فيه اثنان من مساعدي كومو السابقين الحاكم بالتحرش الجنسي.

وزعمت إحدى الضحايا المزعومين، ليندسي بويلان، أن كومو اقترح في وقت ما عليها المشاركة في لعب البوكر والتعري، وقبلها على شفتيها دون موافقتها في مناسبة أخرى.

وبعد فترة وجيزة، تقدمت شارلوت بينيت البالغة من العمر 25 عامًا لاتهام كومو بتقديم تلميحات موحية لها عندما كانوا وحدهم في مكتبه.

ونفى مكتب كومو كلا الاتهامات ، لكنه أجرى مراجعة في الادعاءات.

وتأتي مزاعم التحرش الجنسي في الوقت الذي يتورط فيه الحاكم في جدل آخر يحتمل عزله، فضلا عن كونه متهما بحجب بيانات الوفيات كوفيد المبلغ عنها بشكل غير صحيح في دور رعاية المسنين بالولاية.





وفي خضم أزمة كوفيد 19 المبكرة في العام الماضي، صعد حاكم نيويورك أندرو كومو إلى الصدارة الوطنية حيث أصبح عنصرًا أساسيًا يوميًا على شاشات التلفزيون - حيث قدم تلاوة هادئة وثابتة للحقائق التي جعلته محبوبًا لدى العديد من الأمريكيين الذين كانوا مرعوبون من الفيروس القاتل الجديد الذي يجتاح مدنهم ويغزو مستشفياتهم.

والآن بعد مرور عام، يغرق الحاكم الديمقراطي في العديد من الخلافات التي هددت بقاءه السياسي وأثارت أسئلة جادة حول حكمه في وقت كان من الممكن أن يكون فيه على طريق الانزلاق لولاية رابعة في انتخابات 2022.

وبعد سنوات قليلة فقط من قيام حركة #MeToo بتسليط الضوء الساطع على النمط الراسخ لسوء السلوك الجنسي من قبل الرجال في مناصب قوية، يواجه كومو مزاعم بالتحرش الجنسي من مساعدتين سابقتين وصفتا ديناميكية القوة المقلقة في مكتبه التي يقولون إنهما مصممون على لفت الانتباه.

وقال مكتب كومو في البداية إنه طلب "مراجعة مستقلة" وعين قاضًا فيدراليًا سابقًا لقيادة الجهود.

لكن بعد انتقادات من المشرعين الديمقراطيين بشأن هذا النهج، قال مكتب كومو يوم الأحد، إنه يحيل الأمر إلى المدعي العام في نيويورك ورئيس قضاة محكمة الاستئناف لتعيين محقق مستقل.

وتأتي مزاعم التحرش الجنسي في الوقت الذي تتورط فيه إدارة كومو في جدل حول عدم الإبلاغ المزعوم عن وزارة الصحة بالولاية عن وفيات دار رعاية كوفيد 19 وتأخير الإدارة في تقديم بيانات حول هذه الوفيات إلى مشرعي الولاية.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين بفحص معالجة البيانات.

واتهم بعض المشرعين في الولاية كومو بالتستر وقالوا إنهم يفكرون في إلغاء سلطات الطوارئ التي يتمتع بها الحاكم.

ويتساءل المشرعون أيضًا عما إذا كان من الممكن منع المزيد من الوفيات في مرافق الرعاية طويلة الأجل في نيويورك.

وظهر ادعاء التحرش الجنسي الجديد مساء السبت في مقال في صحيفة نيويورك تايمز. أخبرت شارلوت بينيت ، وهي مساعدة تنفيذية سابقة ومستشارة السياسة الصحية لكومو البالغة من العمر 25 عامًا، الصحيفة أنه خلال واحدة من عدة لقاءات غير مريحة، سألها كومو أسئلة حول حياتها الجنسية خلال محادثة في مكتبه في الكابيتول وقال إنه كان كذلك منفتحا على العلاقات مع النساء في العشرينات من العمر.





وفسرت التبادل - الذي قالت إنه حدث في يونيو بينما كانت الدولة في خضم محاربة الوباء - على أنه ما وصفته الصحيفة بأنه "مبادرات واضحة لعلاقة جنسية".





تواصلت سي إن إن مع بينيت للتعليق على الاتهامات الأخيرة.



