من الصدارة إلى المحاكمة.. جرائم جنسية تطارد حاكم نيويورك واتهامات شاذة تهدد مستقبله السياسي.. مساعدتا كومو السابقتين تفضحان وقائع تحرشه بهما

حاكم نيويورك يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي بامرأتين
كومو طلب من ضحيتيه لعب البوكر والتعري
ضحيتا اندرو كومو تطالبانه بتقديم استقالته أو إصدار أمر بإقالته
يواجه حاكم نيويورك، أندرو كومو، تدقيقًا بعد أن اعلنت اثنتان من مساعداته السابقات عن مزاعم تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل السياسي، في جدل آخر يحيط به وسط صخب هائل ولكن هذه المرة ليس بشأن وفيات كورونا في الولاية والتي سبق أن تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ في دور رعاية المسنين في ولاية نيويورك.
وطلب مكتب حاكم نيويورك أندرو كومو من المدعي العام لولاية نيويورك ورئيس قضاة محكمة الاستئناف تعيين محامٍ مستقل للتحقيق في دعاوى التحرش الجنسي المقدمة ضد المسؤول.
وقالت بيث جارفي، كبيرة مستشاري حاكم نيويورك، في بيان نُشر على موقع كومو الرسمي على الإنترنت، "لقد طلبنا من المدعي العام لولاية نيويورك ورئيس قضاة محكمة الاستئناف أن يختاروا بشكل مشترك محامٍ مستقل ومؤهل في ممارسة خاصة دون انتماء سياسي لإجراء مراجعة شاملة للمسألة وإصدار تقرير عام".
وتابعت "وهذا المحامي المستقل الذي يتم اختياره شخصيًا من قبل المدعي العام ورئيس القضاة، وسيتعاون جميع أعضاء مكتب الحاكم تعاونًا كاملًا، لن يكون لدينا أي تعليق آخر حتى يتم إصدار التقرير"
ويأتي البيان في الوقت الذي اتهم فيه اثنان من مساعدي كومو السابقين الحاكم بالتحرش الجنسي.
وزعمت إحدى الضحايا المزعومين، ليندسي بويلان، أن كومو اقترح في وقت ما عليها المشاركة في لعب البوكر والتعري، وقبلها على شفتيها دون موافقتها في مناسبة أخرى.
وبعد فترة وجيزة، تقدمت شارلوت بينيت البالغة من العمر 25 عامًا لاتهام كومو بتقديم تلميحات موحية لها عندما كانوا وحدهم في مكتبه.
ونفى مكتب كومو كلا الاتهامات ، لكنه أجرى مراجعة في الادعاءات.
وتأتي مزاعم التحرش الجنسي في الوقت الذي يتورط فيه الحاكم في جدل آخر يحتمل عزله، فضلا عن كونه متهما بحجب بيانات الوفيات كوفيد المبلغ عنها بشكل غير صحيح في دور رعاية المسنين بالولاية.
وفي خضم أزمة كوفيد 19 المبكرة في العام الماضي، صعد حاكم نيويورك أندرو كومو إلى الصدارة الوطنية حيث أصبح عنصرًا أساسيًا يوميًا على شاشات التلفزيون - حيث قدم تلاوة هادئة وثابتة للحقائق التي جعلته محبوبًا لدى العديد من الأمريكيين الذين كانوا مرعوبون من الفيروس القاتل الجديد الذي يجتاح مدنهم ويغزو مستشفياتهم.
والآن بعد مرور عام، يغرق الحاكم الديمقراطي في العديد من الخلافات التي هددت بقاءه السياسي وأثارت أسئلة جادة حول حكمه في وقت كان من الممكن أن يكون فيه على طريق الانزلاق لولاية رابعة في انتخابات 2022.
وبعد سنوات قليلة فقط من قيام حركة #MeToo بتسليط الضوء الساطع على النمط الراسخ لسوء السلوك الجنسي من قبل الرجال في مناصب قوية، يواجه كومو مزاعم بالتحرش الجنسي من مساعدتين سابقتين وصفتا ديناميكية القوة المقلقة في مكتبه التي يقولون إنهما مصممون على لفت الانتباه.
وقال مكتب كومو في البداية إنه طلب "مراجعة مستقلة" وعين قاضًا فيدراليًا سابقًا لقيادة الجهود.
لكن بعد انتقادات من المشرعين الديمقراطيين بشأن هذا النهج، قال مكتب كومو يوم الأحد، إنه يحيل الأمر إلى المدعي العام في نيويورك ورئيس قضاة محكمة الاستئناف لتعيين محقق مستقل.
وتأتي مزاعم التحرش الجنسي في الوقت الذي تتورط فيه إدارة كومو في جدل حول عدم الإبلاغ المزعوم عن وزارة الصحة بالولاية عن وفيات دار رعاية كوفيد 19 وتأخير الإدارة في تقديم بيانات حول هذه الوفيات إلى مشرعي الولاية.
ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين بفحص معالجة البيانات.
واتهم بعض المشرعين في الولاية كومو بالتستر وقالوا إنهم يفكرون في إلغاء سلطات الطوارئ التي يتمتع بها الحاكم.
ويتساءل المشرعون أيضًا عما إذا كان من الممكن منع المزيد من الوفيات في مرافق الرعاية طويلة الأجل في نيويورك.
وظهر ادعاء التحرش الجنسي الجديد مساء السبت في مقال في صحيفة نيويورك تايمز. أخبرت شارلوت بينيت ، وهي مساعدة تنفيذية سابقة ومستشارة السياسة الصحية لكومو البالغة من العمر 25 عامًا، الصحيفة أنه خلال واحدة من عدة لقاءات غير مريحة، سألها كومو أسئلة حول حياتها الجنسية خلال محادثة في مكتبه في الكابيتول وقال إنه كان كذلك منفتحا على العلاقات مع النساء في العشرينات من العمر.
وفسرت التبادل - الذي قالت إنه حدث في يونيو بينما كانت الدولة في خضم محاربة الوباء - على أنه ما وصفته الصحيفة بأنه "مبادرات واضحة لعلاقة جنسية".
تواصلت سي إن إن مع بينيت للتعليق على الاتهامات الأخيرة.
ونفى كومو مزاعم بينيت يوم السبت في بيان، قائلًا إنه يعتقد أنه كان يعمل كموجه وأنه "لم يحرز أي تقدم تجاه السيدة بينيت، ولم أنوي أبدًا التصرف بأي طريقة غير مناسبة".
وقال كومو: "آخر شيء كنت أريده هو جعلها تشعر بأي من الأشياء التي يتم الإبلاغ عنها"، قائلة إنها "أتت إلي وفتحت فكرة كونها ناجية من الاعتداء الجنسي" وأنني "حاولت أن أفعل ذلك".
وأضاف حاكم نيويورك في بيانه إنه طلب "مراجعة خارجية" للأمر وطلب من سكان نيويورك انتظار النتائج "قبل إصدار أي أحكام".
وقال مكتبه في البداية إن التحقيق سيجري بواسطة القاضية الفيدرالية السابقة باربرا جونز.
لكن العديد من الديمقراطيين البارزين في نيويورك بما في ذلك النائبان جيري نادلر وألكساندريا أوكاسيو كورتيز ، جنبًا إلى جنب مع عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو - خصم كومو منذ فترة طويلة - رفضوا هذا النهج ، مشيرين إلى أنه يجب على كومو إحالة الأمر إلى الولاية المدعي العام ، الذي يمكنه تعيين محقق مستقل.
الإعلان عن التغيير في النهج يوم الأحد - لجعل المدعي العام ورئيس قضاة محكمة الاستئناف يختاران معًا "محامًا مستقلًا ومؤهلًا في ممارسة خاصة بدون انتماء سياسي" لإجراء "مراجعة شاملة" - بيث جارفي ، المستشار الخاص وكبير مستشاري كومو ، قالت إن المكتب يريد "تجنب حتى تصور الافتقار إلى الاستقلالية أو الاستدلال على السياسة" وسوف "يتعاون بشكل كامل" مع التحقيق.
وقبل الإعلان ، قالت المدعي العام في نيويورك ، ليتيتيا جيمس، إن مكتبها "مستعد للإشراف" على تحقيق مستقل في المزاعم ودعت كومو إلى إجراء إحالة رسمية إلى مكتبها.
وفي الحساب الجديد لصحيفة نيويورك تايمز حول مزاعم التحرش الجنسي الثانية - والتي أثارت فيض من المكالمات من الديمقراطيين البارزين للتحقيق في سلوك كومو - قالت بينيت للصحيفة إنها شعرت بأنها مضطرة للتحدث عن تجربتها لأنها أرادت لفحص الطريقة التي يستخدم بها كومو سلطته.
وقالت بينيت لصحيفة التايمز إن كومو لم تحرز تقدمًا ماديًا بشأنها، لكن الرسالة كانت واضحة.
وقالت للصحيفة "لقد فهمت أن الحاكم أراد أن ينام معي، وشعرت بعدم الارتياح والخوف بشكل فظيع". "
واضافت "كنت أتساءل كيف سأهرب منه وافترضت أنها نهاية وظيفتي."
ووافقت بينيت على التحدث إلى نيويورك تايمز الأسبوع الماضي بعد أن شاركت تغريدة من حساب مساعدة سابقة أخرى لـ كومو، ليندسي بويلان ، التي كتبت منشورًا تفصيليًا على ميديوم حول مزاعمها الخاصة بالتحرش الجنسي ضد كومو، والتي قال مساعدوه إنها غير صحيحة.
وعند التغريد على حساب بويلان، حثت بينيت الناس على قراءته إذا كانوا يريدون معرفة "ما يشبه العمل في إدارة كومو".
وزعمت بويلان في منشور على موقع ميديوم أن كومو دعاها إلى "لعب البوكر" خلال رحلة عام 2017 على متن طائرته الممولة من دافعي الضرائب بينما كان يجلس بجانبها مساعد آخر بجانبها جندي من رجال الدولة.
وقالت بويلان إن كومو فاجأها في عام 2018 بتقبيلها على شفتيها بعد إحاطة فردية حول المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية في مكتبه بمدينة نيويورك.
ونفى كومو مزاعم بويلان في مؤتمر صحفي عقدته في ديسمبر عندما قامت بها لأول مرة.
وفي بيان أصدره السكرتير الصحفي للمحافظ يوم الأربعاء ، قال أربعة أشخاص آخرين إنهم كانوا في رحلات جوية معها في أكتوبر وأن "هذا الحديث لم يحدث".
لم تتمكن سي إن إن من تأكيد هذه المزاعم ، وعندما طُلب منها مزيد من التعليقات ، ردت بويلان - التي تترشح حاليًا لمنصب رئيس حي مانهاتن - أنها تأمل في أن تشارك قصتها ما سيمهد الطريق أمام النساء الأخريات لفعل الشيء نفسه.
وكتبت بويلان: "أنشأ الحاكم أندرو كومو ثقافة داخل إدارته ينتشر فيها التحرش الجنسي والتسلط لدرجة أنه لا يتم التغاضي عنها فحسب بل إنه متوقع".
واضافت "كان سلوكه غير اللائق تجاه النساء تأكيدًا على إعجابه، ويجب أن تفعلن شيئًا صحيحًا، فقد استخدم الترهيب لإسكات منتقديه، وإذا تجرأت احداهن على التحدث، فستواجه عواقب وخيمة منه".
وغردت بويلان صباح الأحد بأن على كومو الاستقالة، وإذا لم يستقيل، فينبغي إقالته من منصبه.
وأصدر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك أندريا ستيوارت كوزينز، وهو ديمقراطي ، بيانًا الأسبوع الماضي وصف اتهام بويلان بأنه "مقلق، ومزعج للغاية".
وقال إنه من الواضح أنه لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في مكان العمل أو في أي مكان آخر ، وفقا لـ ستيوارت كوزينز.