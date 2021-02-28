ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير العدل يكشف حقيقة إلغاء دعوى صحة التوقيع

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:56 م
وزير العدل
وزير العدل
Advertisements
عادل نصار
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل،  عن صحة إلغاء دعوى صحة التوقيع، قائلا :"لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء دعوى صحة التوقيع".

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن أقصى رسم في الشهر العقاري 2000 جنيه مهما بلغت مساحة العقار، لافتا إلى أن الحكومة لا تجبر المواطنين على التسجيل في الشهر العقاري.

وتابع أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية في يناير 2021، متابعا أن القانون لا يوجد فيه أن من لا يسجل بالشهر العقاري ستقطع عنه المرافق.

وأضاف مروان، أن البائع سيدفع نسبة الـ2.5% بعيدًا عن المشتري، لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن مصلحة الشهر العقاري رفعت عنه عبئا كبيرا.
وتابع وزير العدل، أن نقل الخدمات والمرافق وليس إدخالها هي التي تتعلق بالتسجيل فى الشهر العقاري فيما يخص الوحدات السكنية والعقارات.

وتابع مروان، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، نريد :"نشجع المواطن على التسجيل والناس هتلاقي الأمور بقت أسهل كتير عن الأول".


وكشف وزير العدل، عن أن5٪ فقط من الشقق والعقارات في مصر اللي مسجلة، والمشكلة في الإجراءات العقيمة".
  
قال مروان، إنه هذا وضع شاذ ولا يصح مع مصر الرقمية ومع التوجه الذي تسير فيه الدولة، مضيفا أن 95% من الوحدات السكنية والعقارات غير مسجلة.
وأضاف وزير العدل، إنه المشكلة في إجراءات التسجيل وليس فى رسوم التسجيل، مضيفا عملنا على حل مشكلة التسجيل من خلال عدة عوامل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إلغاء الاعتراف بالعقود الابتدائية.. وتسجيل رسمي بالشهر العقاري بدءا من 4 مارس المقبل.. إسكان البرلمان: يسهم في ضبط وحوكمة المنظومة.. وحماية للثروة العقارية المصرية

وزير العدل: التسجيل في الشهر العقاري ليس إجباريا

الشهر العقاري: لا نجبر المواطنين على تسجيل الوحدات السكنية .. فيديو

«العدل» تنشر إنفوجراف يوضح رسوم تسجيل العقارات .. سداد 25٪ من قيمة الرسم عند رفع دعوى إثبات الملكية.. و2500 جنيه رسوم نقابة المحامين

مش إجباري .. وزير العدل: 2000 جنيه رسوم الشهر العقاري مهما بلغت مساحة العقار

الشهر العقاري: العقود والتصرفات غير المسجلة ليس لها أثر قانوني

ترشيحاتنا

السعودية تسمح بعودة طائرات بوينج 737 ماكس إلى أجوائها

الأهلي يعود سريعا ويدرك التعادل أمام طلائع الجيش برأسية آجايي

الموت يفجع أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف .. تفاصيل

أزمة جديدة تضرب فريق الكرة بنادي الزمالك

أخبار الزمالك| صدمة جديدة في صفوف الفريق.. استبعاد أبوجبل.. والدعوى المقامة من مرتضى منصور

إعلان موعد ومكان جنازة أحلام الجريتلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد

بعد أزمة الزمالك.. أجرأ إطلالات ريهام عبد الغفور تكشف عن أناقتها

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة