وزير العدل يكشف حقيقة إلغاء دعوى صحة التوقيع

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن صحة إلغاء دعوى صحة التوقيع، قائلا :"لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء دعوى صحة التوقيع".





وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن أقصى رسم في الشهر العقاري 2000 جنيه مهما بلغت مساحة العقار، لافتا إلى أن الحكومة لا تجبر المواطنين على التسجيل في الشهر العقاري.





وتابع أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية في يناير 2021، متابعا أن القانون لا يوجد فيه أن من لا يسجل بالشهر العقاري ستقطع عنه المرافق.





وأضاف مروان، أن البائع سيدفع نسبة الـ2.5% بعيدًا عن المشتري، لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن مصلحة الشهر العقاري رفعت عنه عبئا كبيرا.

وتابع وزير العدل، أن نقل الخدمات والمرافق وليس إدخالها هي التي تتعلق بالتسجيل فى الشهر العقاري فيما يخص الوحدات السكنية والعقارات.





وتابع مروان، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، نريد :"نشجع المواطن على التسجيل والناس هتلاقي الأمور بقت أسهل كتير عن الأول".









وكشف وزير العدل، عن أن5٪ فقط من الشقق والعقارات في مصر اللي مسجلة، والمشكلة في الإجراءات العقيمة".

قال مروان، إنه هذا وضع شاذ ولا يصح مع مصر الرقمية ومع التوجه الذي تسير فيه الدولة، مضيفا أن 95% من الوحدات السكنية والعقارات غير مسجلة.

وأضاف وزير العدل، إنه المشكلة في إجراءات التسجيل وليس فى رسوم التسجيل، مضيفا عملنا على حل مشكلة التسجيل من خلال عدة عوامل.



