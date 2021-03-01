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الصحة تعلنها: خلال 48 أو 72 ساعة ستقوم الوزارة بتلقي اللقاح للمواطنين

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:06 ص
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة
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إسراء صبري
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعيد ترتيب الأولويات الخاصة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني كل 3 ايام، معقبا: كبار السن هم من فوق ال65 عام فيما فوق..مسترسلا: من هم دون الـ65 ويعانوا من أمراض مزمنة سيقبل تسجيله.

وأضاف "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، الوزارة تستقبل أصحاب الأمراض المزمنة لكافة الفئات، معقبا: عدد المسجلين على الموقع الإلكتورني يتغير ما بين الثانية والأخري، ولكن آخر نسبة تجاوزن الـ 68 ألفا.

وأكمل: خلال 48 او 72 ساعة ستقوم الوزارة بتلقي القاح للمواطنين، معقبا: غير القادر على التسجيل على الموقع يمكنه التوجه إلى الخط الساخن المخصص أو يمكنهم التوجه إلى أقرب وحدة ومستشفى للتسجيل.

واسترسل: المسجلين على نفقة الدولة والتأمين الصحي وقواعد الانتظار جميعهم من الفئات المستحقة فيما يخص فيروس كورونا، وعليه بدأنا في إرسال الرسائل النصية لهم من أجل مساعدتهم في التسجيل.

وأوضح أن خلال أيام قليلة نتوقع وصول 8.6 مليون لقاح من أسترازينيكا، كما أننا نتوقع وصول شحنة أخرى خلال ساعات قليلة من لقاح سينوفارم.
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