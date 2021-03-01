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رياضة

حكام مباراتي الاثنين.. محمد عادل يدير لقاء الزمالك ودجلة بالدوري

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:15 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عن حكام مباراتي غدا الاثنين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وجاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي: 

مباراة الزمالك ووادى دجلة

الدولى محمد عادل حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين شريف عبدالله وعمر فتحى وحكما رابعا محمد عبدالحافظ وحكم الفيديو سيد شعبان ومساعده سعيد حمزة.

مباراة الاتحاد السكندري وانبي 
محمد يوسف حكما للساحة ويساعده الثنائي هشام طلب ومحمود عبد السميع وحكما رابعا حسن محمود وحكما للفيديو نادر قمر الدولة ومساعده محمود ناجي.
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