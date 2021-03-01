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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلق على القمع ضد المتظاهرين في ميانمار

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:01 ص
احتجاجات ميانمار
احتجاجات ميانمار
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قسم الخارجي
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على عمل إدارة بايدن على محاسبة المسؤولين عن القمع والانقلاب العسكري في ميانمار. 

فيما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، عن تسجيل 18 قتيلا بين المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار. 

وقامت الشرطة بقتل ما لا يقل عن 18 محتجًا وإصابة 30 خلال مظاهرات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، وفقًا للأمم المتحدة. 

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة في عدة مواقع بجميع أنحاء ميانمار.

وورد أن الوفيات حدثت نتيجة إطلاق الرصاص الحي على الحشود في يانجون وداوي، ماندالاي، ميك، باجو وبوكوكو. 

وبحسب ما ورد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مواقع مختلفة بالإضافة إلى القنابل الوامضة والصاعقة.

وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في يانجون أكبر مدينة في البلاد، وكذلك الغاز وخراطيم المياه أثناء محاولتها إخلاء الشوارع من المتظاهرين الذين يطالبون بإعادة حكومة أونج سان سو كي المنتخبة إلى السلطة.
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