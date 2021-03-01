the trial of Chicago 7 يفوز بجائزة أفضل سيناريو في جولدن جلوب

التزم الحاضرون في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 78 بالتباعد الاجتماعي ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





وظهر أحد المراسلين المتخصصين لتغطية الحفل على مسافة متر من الضيوف اثناء اجراء حوارات معهم على السجادة الحمراء.





للعام الرابع على التوالي، تشارك Tina Fey و Amy Poehler في تقديم حفل توزيع جوائز الـ جولدن جلوب الـ 78 ، ولكن بسبب التباعد الاجتماعي تقدم Tina fey الحفل من مدينة لوس انجلوس الامريكية، و Amy Poehler ايضا من قناة NBC في مدينة نيويورك الامريكية.



