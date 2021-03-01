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فن

«جودي فوستر» تفوز بجائزة أفضل ممثلة دور ثان بحفل جولدن جلوب

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:56 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
فازت الممثلة الاجنبية جودي فوستر بجائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها في فيلم The Mauritanian، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب  الـ 78.

والتزم الحاضرون في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 78 بالتباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد. 

وظهر أحد المراسلين المتخصصين لتغطية الحفل على مسافة متر من الضيوف أثناء إجراء حوارات معهم على السجادة الحمراء. 

للعام الرابع على التوالي، تشارك Tina Fey و Amy Poehler في تقديم حفل توزيع جوائز الـ جولدن جلوب الـ 78 ، ولكن بسبب التباعد الاجتماعي تقدم  Tina fey الحفل من مدينة لوس انجلوس الامريكية، و Amy Poehler ايضا  من قناة  NBC في مدينة نيويورك الأمريكية.
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