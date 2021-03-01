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فن

بعد وفاته.. فوز شادويك بوسمان كأفضل ممثل في جولدن جلوب

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:49 ص
شادويك بوسمان
شادويك بوسمان
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شروق ابراهيم
حصد الممثل الاجنبي الراحل شادويك بوسمان جائزة أفضل ممثل عن فيلم Ma Rainey's Black Bottom  في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب .

وكشفت تقارير بالصحف الاجنبية أن شادويك بوسمان كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward، وقالت التقارير إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.   

ولد تشادويك آرون بوسمان في أندرسون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 نوفمبر 1977، ولعب بوسمان عام 2017 دور شخصية ثور جود مارشال في فيلم المارشال، وفي عام 2018، أدى دور شخصية النمر الأسود في فيلم بعنوان النمر الأسود، وفي نفس العام لعب شخصية النمر الأسود في فيلم المنتقمون حرب اللانهاية.

حقق الحساب الرسمي للنجم الراحل شادويك بوسمان عبر موقع تويتر رقما قياسيا بعد نشره بيانا مؤثرا يعلن وفاة الممثل الأميركي، السبت، والذي لاقى قرابة 7 ملايين إعجاب.

ونعت الصفحة الرسمية لـ أكادمية الأوسكار على موقع فيس بوك النجم الأسمر شادويك بوسمان عقب وفاته عن عمر ناهز الـ43 عاما. 

وشارك الراحل في فيلم المخرج سبايك لي الأخير Da 5 Bloods والذي تم طرحه مؤخرا عبر شبكة نتفليكس.

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