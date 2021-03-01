بعد وفاته.. فوز شادويك بوسمان كأفضل ممثل في جولدن جلوب

حصد الممثل الاجنبي الراحل شادويك بوسمان جائزة أفضل ممثل عن فيلم Ma Rainey's Black Bottom في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب .

وكشفت تقارير بالصحف الاجنبية أن شادويك بوسمان كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward، وقالت التقارير إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.





ولد تشادويك آرون بوسمان في أندرسون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 نوفمبر 1977، ولعب بوسمان عام 2017 دور شخصية ثور جود مارشال في فيلم المارشال، وفي عام 2018، أدى دور شخصية النمر الأسود في فيلم بعنوان النمر الأسود، وفي نفس العام لعب شخصية النمر الأسود في فيلم المنتقمون حرب اللانهاية.