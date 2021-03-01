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أخبار العالم

كوريا الجنوبية :ارتفاع عدد الاصابات بسلالات كورونا الجديدة إلى 156 حالة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم /الاثنين / أن البلاد رصدت 14 إصابة إضافية بسلالات كورونا المتحورة شديدة العدوى وفقا لنتائج تحليلات 181 حالة إصابة بكورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة بالسلالات الجديدة الى 156 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية / يونهاب / فقد ذكر المقر المركزي أن جميع الإصابات قادمة من الخارج، ومن بينها 11 إصابة بالسلالة البريطانية و3 إصابات بسلالة جنوب أفريقيا.

وأوضح المركز ان العدد الإجمالي لحالات الإصابة بسلالات كورونا المتحورة ارتفع إلى 156 حالة. من بينها 133 إصابة بالسلالة البريطانية، و17 إصابة بسلالة جنوب أفريقيا، و6 إصابات بسلالة البرازيل.

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