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تعليم

بالصور .. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة الامتحان بلا شكاوى في لجان وسط القاهرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:38 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
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ياســـمين بدوي
تشهد الان لجان امتحانات الصف الاول الثانوي المنعقدة في مدارس وسط القاهرة ، حالة من الهدوء التام ،حيث يؤدي طلاب اولى ثانوي الامتحان الالكتروني لمادة اللغة الاجنبية الاولى للفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 بلا اي شكاوى.


وكان قد وقف الطلاب مصطفين في طابور منظم أمام المدارس صباح اليوم ، للمرور بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ، فيخضعون في هذا الطابور للكشف الحراري والتعقيم ، ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي .

وتلتزم جميع المدارس الثانوية بعدم السماح لأي طالب بالدخول إلى المدرسة بدون ارتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان  ، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح  من الساعة التاسعة صباحا  لـ 10:15 صباحا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى ، ثم يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة الامتحانية الثانية من 11:30 ححتى 12:15 ظهرا لاداء امتحان الجغرافيا

أما طلاب محافظات الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى من 10 صباحا حتى 11:15 صباحا ، ثم يدخلوا في الفترة الامتحانية الثانية لاداء امتحان الجغرافيا من 12:30 ظهرا حتى 1:15 ظهرا

وأكدت  وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .


بالصور .. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة الامتحان بلا شكاوى في لجان وسط القاهرة
بالصور .. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة الامتحان بلا شكاوى في لجان وسط القاهرة
بالصور .. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة الامتحان بلا شكاوى في لجان وسط القاهرة
بالصور .. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة الامتحان بلا شكاوى في لجان وسط القاهرة
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