طالب ثانوي يخطط للنجاح بدون دخول الامتحان الإلكتروني .. و وزير التعليم يكشفه

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن استياءه الشديد من رصده لرسالة كتبها احد طلاب الصف الاول الثانوي على فيس بوك ، كشف خلاله عن خطته للنجاح بدون دخول الامتحان





حيث نشر الوزير رسالة الطالب التي كتب فيها : يا جماعة انا مش مذاكر جغرافيا ومش عارف اذاكرها ينفع مدخلش الامتحان واعمل محضر زي النهاردة ويعتبر ناجح و لا لأ من غير تريقة ، انا قصدي اروح واحضر بس مفتحش الامتحان.





وعلق وزير التربية والتعليم على كلام الطالب قائلا : لا تعليق .. فهذه لمحة من الواقع الاخر خارج الوزارة





و أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ترصد كل ما يحدث على منصة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي طوال فترة الامتحان.





وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر جروب "المعلم المصري" عبر تطبيق "واتس اب": "قلنا مرارا إن أي طالب يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته أثناء التعامل مع منصة الامتحان الإلكتروني، لن يصاب بأي ضرر إطلاقا".









وأضاف: "الأهم من التحدث عن المشكلة هو العمل على إصلاحها بشكل سريع، وهذا ما تفعله وزارة التربية والتعليم".





وأكد وزير التربية والتعليم أن أعداد الطلاب الذين نجحوا في إتمام الامتحان اليوم على منصة الامتحان ممتازة في معظم اللجان الموجودة حول الجمهورية.





وعبر عن استيائه من محاولة البعض للترويج لجملة "تكرار ما حدث بالأمس" لأن هذا وصف غير أمين ولا يجوز.





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفقد صباح اليوم، الأحد، سير العملية الامتحانية داخل لجان مدرسة الشهيد محمد وحيد الرسمية لغات بالقاهرة الجديدة.