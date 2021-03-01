ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وسط إجراءات مشددة.. عمداء كليات جامعة الأزهر يتفقدون لجان الامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:50 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
تابع عدد من عمداء كليات جامعة الأزهر، سير عملية الامتحانات، للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

بدورها، قامت الدكتورة مها غازي، عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ترافقها الدكتورة سامية أبو فرحة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتفقد لجان امتحانات الفرقتين:  الأولى، والرابعة بجميع الشعب. 

وخلال جولتها شددت عميدة الكلية، على أهمية وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه سبق ذلك كله القيام بعمليات رش لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حرصًا على صحة وسلامة الجميع، وتم إنهاء الامتحانات في جو من الهدوء والاطمئنان بين صفوف طالبات الكلية، واستيعابهن للامتحانات المقررة.

كما أعلن الدكتور عصام جمال أبو النجا، وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط هدوء تام.
     
وأوضح أبو النجا ، أن الامتحانات بدأت أمس الأول  لطالبات الفرقتين: الثانية والثالثة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا. 

وذكر ان اليوم أدت طالبات الفرقتين: الأولى والرابعة الامتحانات وسط مناخ مناسب، من خلال إجراء عمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع قاعات الامتحان، ووسط وجود طبي، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطالبات؛ حرصًا وحفاظًا على سلامتهن في ضوء تعليمات وحدة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة الأزهر يصدّق على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب إجازة نصف العام

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات البنات والبنين بأسيوط .. فيديو وصور

رئيس جامعة قناة السويس: تخصيص وقت كافي بين فترتي انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعقيم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليات هندسة شبرا والطب البيطرى والعلاج الطبيعى.. صور

مشيدا بالإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدّراسة

مداخل ومخارج مختلفة للطالبات..رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان كليات فرع البنات

ترشيحاتنا

حرب التصريحات تشتعل.. أول تعليق من إيران على اتهام نتنياهو لها بضرب السفينة الإسرائيلية

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-3-2021

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

تجارب مثيرة لبرج الحمل وفرح ومتعة للدلو.. توقعات الأبراج خلال شهر مارس

الزمالك يكشف تطورات التجديد مع فرجاني ساسي

تفاصيل عرض كريستال بالاس الإنجليزي المنتظر لـ مصطفى محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور