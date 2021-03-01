وسط إجراءات مشددة.. عمداء كليات جامعة الأزهر يتفقدون لجان الامتحانات

تابع عدد من عمداء كليات جامعة الأزهر، سير عملية الامتحانات، للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.





بدورها، قامت الدكتورة مها غازي، عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ترافقها الدكتورة سامية أبو فرحة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتفقد لجان امتحانات الفرقتين: الأولى، والرابعة بجميع الشعب.





وخلال جولتها شددت عميدة الكلية، على أهمية وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه سبق ذلك كله القيام بعمليات رش لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حرصًا على صحة وسلامة الجميع، وتم إنهاء الامتحانات في جو من الهدوء والاطمئنان بين صفوف طالبات الكلية، واستيعابهن للامتحانات المقررة.





كما أعلن الدكتور عصام جمال أبو النجا، وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط هدوء تام.

وأوضح أبو النجا ، أن الامتحانات بدأت أمس الأول لطالبات الفرقتين: الثانية والثالثة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.





وذكر ان اليوم أدت طالبات الفرقتين: الأولى والرابعة الامتحانات وسط مناخ مناسب، من خلال إجراء عمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع قاعات الامتحان، ووسط وجود طبي، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطالبات؛ حرصًا وحفاظًا على سلامتهن في ضوء تعليمات وحدة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة.