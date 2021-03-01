بمناسبة ذكرى استرداد طابا.. محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية بمناسبة ذكرى رفع العلم على طابا.





وسوف يتم إجراء أعمال مسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم ، ليتم تكريم الأوائل خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم على منطقة طابا.

بالإضافة الإعداد لأكبر قافلة دعوية للواعظات خارج القاهرة الكبرى، حيث تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين ودهب، ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.





ترتيب عدد من اللقاءات التثقيفية خلال احتفالات المحافظة بذكرى رفع العلم على طابا .





افتتاح ثلاثة مساجد بالمحافظة، منها مسجدان جديدان، (إحلال وتجديد) وآخر بعد صيانته وتطويره تطويرًا كاملًا، وهو مسجد السلام بمدينة الطور ، حيث تنقل منه شعائر صلاة الجمعة ١٩ مارس

وذلك إضافة إلى لقاء تثقيفي تحت عنوان: (سيناء في القلب) بالمشاركة بين المحافظة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية..

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