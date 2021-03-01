ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

317 حالة.. السعودية تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:12 م
علم السعودية
علم السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 377700 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 335 حالة تعافٍ جديدة من وباء كورونا، ليصبح إجمالي حالات التعافي 368640 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الضحايا في المملكة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 6500 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2560 والحالات الحرجة 492 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال يوم.. السعودية تسجل 149 إصابة بكورونا و8 حالات وفاة

السعودية تسجل 140 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بـ كورونا

لأول مرة منذ 9 أشهر.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات ووفيات كورونا

السعودية: تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 170 إصابة جديدة و6 وفيات بـ كورونا

ارتفاع جديد.. السعودية تسجل 213 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بـ كورونا

ترشيحاتنا

مدير الكرة بطلائع الجيش عن مباراة الأهلي: كان لابد أن يكون حذرنا لـ 100 دقيقة

الجامعة العربية تناقش قضايا المنطقة الساخنة.. اليوم

من فاتته صلاة الظهر وأذن عليه العصر.. عقوبته في الدنيا الحرمان من 11 نعمة

مكانه خارج مصر.. نجم الأهلي السابق: صالح جمعة يعاني من مشكلة في التأسيس

ماذا قدم ضحايا زيدان مع ريال مدريد في فترة إعارتهم؟

الصحة السعودية تعلن توقف تطبيق صحتي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. مواصفات ام جي ZS موديل 2021| صور

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور