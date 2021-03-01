حملات مكثفة لمتابعة التزام السيارات بخطوط السير في دمنهور

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على القضاء على المواقف العشوائية ومتابعة التزام كافة السيارات بخطوط سيرها ، وبعدد الركاب والتعريفة المقررة بهدف تسيير الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا الالتزام بكافة القرارات الاحترازية وارتداء السائقين والركاب للكمامات.

في نفس السياق قام مشروع المواقف بمحافظة البحيرة بقيادة اللواء عبد المنعم السبيعى بالتنسيق المستمر مع المرور بمتابعة التزام سرافيس مساكن الابعادية بدمنهور والذي يضم ٧ سرفيس بخط سير المساكن دوران عبدالسلام الشاذلي والموجه للجامعة ثم الدولي ووصله دهشور وينتهي بالكوبري العلوي وتعريفه ٢جنيه وتم التأكد من الالتزام بخط السير والتنبيه بإلغاء خط السير فى حالة عدم الالتزام بالخطوط المقررة



كما تم تنفيذ حملة مماثلة بمنطقة كوبرى افلاقة تم تحرير ٥٠ مذكرة للسيارات الملاكي التي تعمل بدون خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، الأربعاء الماضي، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي :-

- إزالة ١٥٠ حاله إشغال بالسوق والشارع العمومي بمركز ومدينة رشيد

- غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية

-رفع ٢٢ حالة إشغال بشوارع المدارس والمصنع ومصادرة ٣٨ شيشة بكوم حمادة

- رفع ١٧١ حالة إشغال بشوارع( الجيش - قونيا - الكورنيش - النافورة - السريع - افلاقة - عبد السلام الشاذلى - الجمهورية - المستشفى - المدينة الصناعية - الاتوبيس ) بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، حملات مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:-

- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة مقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد

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