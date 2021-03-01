وكيل الأزهر يتفقد عددا من لجان معاهد القليوبية لمتابعة سير امتحانات نصف العام

تفقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر بمحافظة القليوبية امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الأول ‏الثانوي بلجان معاهد بنين طوخ الثانوي وبنين وفتيات بنها النموذجي، حيث أدى طلاب الصف الرابع والخامس الامتحان اليوم في المواد العربية والثقافية بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين العلمي والأدبي الامتحان في مواد التفسير والحديث والتوحيد.













وأكد وكيل الأزهر على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا ‏على سلامة الجميع، موضحًا أن تمسك الطلاب والقائمين على الامتحانات بخروج الامتحانات في أبهى صورها، والتمسك بتحصيل العلم والمعرفة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أكبر دليل على وعيهم برسالة الأزهر التي تقع على عاتقهم.









كما تفقد الدكتور محمد الشحات والوكيل الثقافي الدكتور محمد فخري امتحانات النقل فى معاهد طحانوب بنين، وفتيات طحانوب وطحانوب الابتدائي بشبين القناطر، وتابعا امتحانات النقل علي مستوي المنطقة من خلال مديري المراحل وموجهي العموم ورؤساء الإدارات التعليمية حسب الخطة الموضوعة.





وقال الشحات، إن الامتحانات تسير بصوره منتظمة ودقيقة ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من تعقيم اللجان يوميا عقب الانتهاء من الامتحانات وارتداء الطلاب والعاملين باللجان الكمامات ويتم قياس الحرارة للطلاب والعاملين قبل الدخول ويتوفر بكل لجنة بالمنطقة غرفة للعزل بمشتملاتها.





من ناحية اخري واصل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الاول بكليات الجامعة، حيث تفقد اليوم الاثنين كليتي الزراعة والطب البيطري بمشتهر رافقه خلالها الدكتور محمود مغربي عراقي عميد كلية الزراعة والدكتور محمد محمدي غانم عميد كلية الطب البيطري ، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ووكلاء الكليات.





وتفقد الجيزاوي خلال جولته بكلية الزراعة لجان الإمتحانات والحرم الجامعي والإدارة الطبية ، كما أجرى جولة تفقدية بكلية الطب البيطري تفقد خلالها لجان الإمتحانات ومبنى المعامل بالكلية.





واطمأن الجيزاوى،خلال جولته على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين بالاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الجميع الكمامات.





وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة ومتابعة اعمال التعقيم والتطهير للحفاظ علي سلامة الطلاب،كما أكد علي الالتزام بتطبيق معايير السلامة المهنية.