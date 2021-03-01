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محافظات

هتخرج من القاهرة في دقائق.. تفاصيل محور مسطرد الجديد

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:56 م
محور مسطرد الجديد
محور مسطرد الجديد
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لإنشاء محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة.

ويربط محور مسطرد الذى تقيمه الهيئة الهندسية، منطقة مسطرد وطريق "شبرا - بنها"، بمناطق عين شمس، وجسر السويس، والدائري، ومحور الفريق إبراهيم العرابي، وطريق بلبيس الصحراوي.

وأكد محافظ القاهرة، أنه من المخطط أن يحدث محور مسطرد الذى تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور، وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به، وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل على خلق شرايين جديدة لفك التكدسات المرورية واختصار زمن التنقل من وإلى القاهرة أو داخلها في دقائق معدودة بدلا من ساعات وسيسهل عملية التنقل بين مناطق عين شمس والمرج ومسطرد والأميرية.

والمحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم.

وكانت محافظة القاهرة أزالت منطقة عرب الحصن ١ "عزبة الصفيح " بحي المطرية والتي تضم ٩٣ عقار وعشة وحظيرة مواشي  بإجمالي ٦٩ أسرة تم نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات تمهيدًا لتوسعة محور مسطرد ومحور التوفيقية المزمع انشاؤه بالتعاون مع شركات البترول والذى يبدأ من ميدان مسطرد حتى القليوبية.

وخلال جولته بالمنطقة تفقد محافظ القاهرة سوق المطرية الجديد بعد تسكينه ووجه بسرعة رفع كفاءة النظافة بالمنطقة المحيطة به.

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