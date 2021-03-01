تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة المواطنين أمام البنوك بقليوب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب بمحافظة القليوبية اليوم حبس 4 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنيبن أمام البنوك، بالطريق الزراعي بقليوب.





وكان قد أحمد الأمبابى مدير نيابة قليوب قد امر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وعمل صحيفة جنائية للمتهمين لمعرفة القضايا المطلوبين فيها لتنفيذها.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب يفيد تلقيه بلاغا من مواطن تعرض لسرقة مبلغ 56 ألف جنيه عقب خروجة من إحدى البنوك بدائرة القسم.





وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين مقيمين كوم آشفين دائرة مركز قليوب كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين عقب خروجهم من البنوك والعمارة بالطريق الزراعي بقليوب بأسلوب المغافلة والنشل وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.