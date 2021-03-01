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حوادث

السجن عامين لوالدة "أنس" ضحية الموت جوعا في القليوبية

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:12 م
محكمة
محكمة
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إبراهيم الهوارى
قضت محكمة جنح طوخ بالسجن عامين وكفالة 1000 جنيه بحق " شيماء ع "  والدة الطفل أنس، المعروف إعلاميا باسم ضحية الموت جوعا، بعد تركه 9 أيام وحيدا بمنزلهما بقرية عزبة كفر الفقهاء مركز طوخ والسجن عام وكفالة 300 جنيه لوالد الطفل المدعو عاطف ج "  في نفس الواقعة .

وكانت نيابة طوخ، قررت في وقت سابق باشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح بعد تعديل وصف اتهامهما من جناية القتل العمد غير مقترن بسبق الإصرار والترصد، إلى جنحة قتل خطأ ووجهت إلى الأبوين في بداية الواقعة  4 اتهامات تتضمنت القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد، والتسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام، وتعريض طفل للخطر، وتعريض طفل لم يبلغ 7 سنوات للخطر بتركه في مكان خال من الآدميين.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ يفيد بوروود بلاغ من عاطف جودة عامل باكتشافه وفاة ابنه الطفل أنس، 4 أشهر داخل مسكنه متهما زوجته شيماء ع " 24 سنة، بترك صغيرهما وحيدًا حتى توفى.

وخلال التحقيقات، أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته ومبيته في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.
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