ضبط 2.5 طن لحوم وكبدة فاسدة في ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية

شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة موسعة أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية فيها 2.5 طن لمقطعات لحوم وكبدة، بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية يفيد ورود معلومات عن وجود ثلاجة بها مقطعات لحوم وكبدة مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها.





وجرى شن حملة موسعة أسفرت عن مداهمة الثلاجة وعثر بها على 2.5 طن لمقطعات لحوم وكبدة بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.





من ناحية اخرى لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل خلال انتظاره على الطريق بالقرب من كوبرى زفتى دائرة مركز بنها لاستقلال إحدى السيارات وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى والتحفظ على السائق والسيارة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد مصرع شخص صدمته سيارة نقل بنزلة كوبري زفتى دائرة مركز بنها.





وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وتبين مصرع شخص يدعى "ط ا م" وبالفحص تبين أثناء رجوع السيارة رقم "9623 ا ط و" قيادة "ح ص" للخلف للدوران من أسفل كوبري المنصورة صدمت المتوفي ولقى مصرعه في الحال وتم نقل الجثة للمستشفى، وألقي القبض على السائق والتحفظ على السيارة وتولت النيابة التحقيق.