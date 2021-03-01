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حوادث

قالب طوب يودى بحياة طالبة ثانوى بالمنصورة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:36 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لفظت طالبة بالصف الثاني الثانوي أنفاسها الأخيرة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية متأثرة بإصابتها عقب سقوط "طوب" من ونش لرفع مواد البناء عليها أثناء سيرها داخل شارع النخلة بالمنصورة.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة من مستشفي الطوارئ بالمنصورة إلى مأمور قسم أول المنصورة، بوصول طالبة بالصف الثاني الثانوي مصاب بنزيف دخلي وخارجي وكسر بالجمجمة نتيجة سقوط جسم صلب عليها وتوفت متأثرة بإصابتها.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطالبة المتوفاة تدعى آية محمد محمد عبد الحميد ١٧ عاما طالبة بالصف الثانى الثانوى بمدرسة الشهيد مقدم أحمد حسن غنيم الثانوية، وبالفحص تبين أثناء سيرها داخل شارع النخلة بعد الانتهاء من الامتحان سقط عليها طوب أحمر من ونش لرفع مواد البناء عليها ببرج تحت الإنشاء ملك محمد رزق وهبه ٦١ عاما طبيب بشرى.

وبسؤال مالك العقار أكد أنه لم يكن موجودا وقت الحادث وأن القائم بأعمال البناء يدعى طارق محمد على مقاول البناء.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3546 لسنة 2021 إداري قسم شرطة أول المنصورة وجار استكمال الفحص وضبط المقاول للعرض على النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.
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