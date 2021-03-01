نيكول سابا تهاجم فنانة بسبب سخريتها منها .. تفاصيل

أبدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن انزعاجها من الكلام الذي كان قد وصلها على لسان ممثلة رفضت ذكر اسمها، شمتت بها في أحد المجالس، ساخرة من تواجدها في المنزل، دون تصوير أي أعمال جديد.





وأكدت نيكول أنها ترفض تصرف تلك الفنانة، فلا أحد يعلم ما الذي يعرض عليها، أو ما هي الأسباب التي تدفعها إلى رفض أو قبول أي عمل جديد.





واعتبرت نيكول سابا، خلال ظهورها مع الإعلامي رودولف هلال ضمن برنامج "المواجهة"، أن سوق الدراما في لبنان يتوقف على شركتين هما "ايجل فيلمز" و "الصباح اخوان"، وهما يلجآن دائمًا إلى الالتفاف حول الفنانات أنفسهن.





وأبدت نيكول سابا عتبها على ما حصل معها بمسلسل الهيبة، إذ كانت قد وقعت على المشاركة في الجزأين الثاني والثالث، وهذا ما جعلها تعتذر عن المشاركة في مسلسلين في مصر، بغية خوض هذه التجربة الجديدة.





واضافت: "كان هناك الكثير من الوعود، التي أطلقها المنتج صادق الصباح، الذي أكن له كل احترام، بأن تكون هذه التجربة فاتحة خير ومفتاحًا للكثير من الفرص. ولكن لسوء الحظ منذ البداية، جرى العمل على تكسير "مجاديفي" سواء من خلال تسليط الضوء على ترتيب تواجدي في بوستر العمل أو حتى التيزر".





وأردفت سابا: "بالحقيقة كلهم ما بحبوني وهني ما الهم فضل علي بشي بس لازم يحترموا تجربتي والمجهود الذى ابذله.



