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رياضة

وزير الرياضة في زيارة مفاجئة لمركزي شباب سراي القبة وحدائق القبة

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:00 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نفذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زيارة ميدانية مفاجئة لمركز شباب سراي القبة ومركز شباب حدائق القبة، لمتابعة اعمال التطوير والعمل علي تذليل العقبات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من سير انتظام العمل .

ووجه وزير الشباب والرياضة بتذليل كافة العقبات التي تقف أمام الأعمال الإنشائية لمركز شباب سراي القبة ومركز شباب حدائق القبة ، كما وجه الوزير بتكثيف كافة الأنشطة المختلفة المقدمة لشباب مصر .

فيما أكد وزير الشباب والرياضة المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من انتظام سير العمل وتنفيذ الاجراءات الاحترازية وانضباط العاملين ومتابعة بعض اعمال الصيانة والانشاءات والتطويرية بكافة مراكز الشباب .

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى خطة الوزارة تتركز في الفترة الحالية على النهوض بالبنية التحتية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الاهتمام والرعاية للشباب والنشء، الأمر الذى تعيره الدولة اهتماما بالغا .
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