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ديني

طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحان القرآن والتفسير والحديث .. اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:30 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
يواصل طلاب المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، وسط إجراءات احترازية مشددة.


ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، الامتحان في المواد العربية والمواد الثقافية، ويمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.


كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، الامتحان في القرآن الكريم، والمواد الشرعية والعربية.


ويؤدي كذلك طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، والقسم الأدبي، للمعاهد العادية والبعوث الإسلامية، والعلوم الإسلامية، الامتحان في مواد، التفسير، والحديث، والتوحيد.
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