يجب الاستعداد.. استشاري مناعة بأمريكا: سنواجه وباءً أشبه بكورونا خلال 10 سنوات

أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينكية والمناعة بواشنطن، أن العالم سيواجه وباءً أشبه بـ فيروس كورونا خلال الـ10 سنوات المقبلة، موضحًا أن العالم واجه خلال أزمة كورونا 3 تحديات، بدأت بتحدي التحاليل والفحوصات والتشخيص، بينما التحدي الثاني علاج المرض في الموجة الثانية، والتحدي الثالث توفير اللقاحات.





وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن البنية التحتية للصحة يجب أن تكون مستعدة للتحدي القادم، موضحًا أن البنية التحتية تساعدنا على مواجهة الأمراض السارية بشكل جيد.





وأوضح أنه من الممكن أن نعظم الاستفادة من موقع التسجيل للحصول على لقاحات كورونا، وأن هناك 60 مليون لائق للحصول على اللقاح، فإنه يمكن من خلال الموقع الحصول على المعلومات الخاصة بالبنية المعلوماتية والسياسات الصحية، لتكوين برنامج معلوماتي عن المرضى؛ لأن هذا سيساعد في المستقبل لاتخاذ سياسة صحية جيدة من خلال خريطة أمراض.