لقاح فايزر يمنع انتقال عدوى كورونا من حاملى الفيروس.. تفاصيل

كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين ، أن فعالية لقاح فايزر يمكن أن تؤدي ل لحد من انتشار العدوى بـ فيروس كورونا المستجد، حيث أنه يوفر حماية ومناعة للغالبية العظمى ممن تلقوا اللقاح، ويقلل خطر العدوى بعد الجرعة الأولى.





وأكد أوغور شاهين رئيس شركة بيونتيك الألمانية، أن كل من يتلقى لقاح فايزر لن يصبح شخصا معديا لفيروس كورونا أو ناقلا للفيروس، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وأوضح شاهين، أنه بعد التطعيم بلقاح فايزر يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس حتى وإن أصيب به منخفضا بنسبة 92%، مما يمكن من أنه بعد التطعيم بلقاح فايزر يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس حتى وإن أصيب به منخفضا بنسبة 92%، مما يمكن من احتواء فيروس كورونا بشكل فعال إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس.





وأضاف شاهين، أن نتائج الدراسات التي أجريت على لقاح فيروس كورونا المستجد فايزر أفضل بكثير مما كان متوقعا، والإحصاءات رائعة، وأثبتت أننا نسير في الطريق الصحيح.





كانت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، أعلنتا في فبراير الماضي، عن تقديم بيانات جديدة إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) تدل على استقرار لقاح كوفيد-19 عند تخزينه ما بين 25 درجة تحت الصفر و15 تحت الصفر المئوي، وقالتا إن البيانات قد تسمح بالتخزين في درجات الحرارة المعتادة بأجهزة التبريد والتجميد في الصيدليات.



