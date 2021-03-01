ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لقاح فايزر يمنع انتقال عدوى كورونا من حاملى الفيروس.. تفاصيل

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:46 م
لقاح فايزر يمنع
لقاح فايزر يمنع انتقال عدوى فيروس كورونا من تلقوه
Advertisements
آية التيجي
كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، أن فعالية لقاح فايزر يمكن أن تؤدي للحد من انتشار العدوى بـ فيروس كورونا المستجد، حيث أنه يوفر حماية ومناعة للغالبية العظمى ممن تلقوا اللقاح، ويقلل خطر العدوى بعد الجرعة الأولى.

وأكد أوغور شاهين رئيس شركة بيونتيك الألمانية، أن كل من يتلقى لقاح فايزر لن يصبح شخصا معديا لفيروس كورونا أو ناقلا للفيروس، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأوضح شاهين، أنه بعد التطعيم بلقاح فايزر يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس حتى وإن أصيب به منخفضا بنسبة 92%، مما يمكن من احتواء فيروس كورونا بشكل فعال إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس.

وأضاف شاهين، أن نتائج الدراسات التي أجريت على لقاح فيروس كورونا المستجد فايزر أفضل بكثير مما كان متوقعا، والإحصاءات رائعة، وأثبتت أننا نسير في الطريق الصحيح.

كانت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، أعلنتا في فبراير الماضي، عن تقديم بيانات جديدة إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) تدل على استقرار لقاح كوفيد-19 عند تخزينه ما بين 25 درجة تحت الصفر و15 تحت الصفر المئوي، وقالتا إن البيانات قد تسمح بالتخزين في درجات الحرارة المعتادة بأجهزة التبريد والتجميد في الصيدليات.

يذكر أن لقاح فايزر وبيونتيك حصل، إلى جانب لقاح شركة مودرنا، على إجازة الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة، ويجري توزيعهما على نطاق واسع في إطار جهود التطعيم الشاملة في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: الأجنة داخل الرحم تحصل على مناعة ضد فيروس كورونا

نتائج محبطة وشكوك مريبة.. لماذا علقت جنوب أفريقيا استخدام لقاح أسترازينكا؟

مفاجأة سارة بشأن لقاح فايزر- بيونتيك

بعد استبعادهن من التجارب.. لقاح يبدأ اختباراته على الحوامل.. تعرف عليه

دراسة تكشف النتائج المذهلة للقاحات كورونا.. تفاصيل

دراسة: لقاح فايزر يتصدى لأعراض فيروس كورونا بنسبة 94%.. بجرعتين

ترشيحاتنا

آخر عمل قبل وفاته.. تفاصيل تسريب صورة يوسف شعبان فى دور صدام حسين

من ستتزوج بعد ترامب؟.. كلمات الرئيس السابق عن زوجته ميلانيا تثير تكهنات حول طلاقهما

كهربا خارج عن السيطرة.. سقطات "الفولت العالي" في الأهلي لا تتوقف

نيكول سابا تهاجم فنانة بسبب سخريتها منها .. تفاصيل

رد ناري من سفير السعودية بالأمم المتحدة على التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هاجر أحمد تكشف عن أنوثتها

شاهد.. امرأة تصاب بالذعر بعد اكتشاف قبو سري أسفل السجادة | فيديو

مشروبات تقضي على ألم التهاب واحتقان الحلق