ستكون انتقائية.. استشاري: الخبراء يتوقعون وجود موجة ثالثة من فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف الفقي، أستاذ الطب الإكلينيكي والمناعة من العاصمة واشنطن، إن منظمة الصحة والغذاء الامريكية وافقت على إجازة لقاح ثالث وهو جونسون أند جونسون، معقبا: اللجنة الاستشارية صوتت بإجمالي 22 صوتا مقابل صفر بالإجماع على إجاوة استخدام اللقاح.
واسترسل "الفقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، اللقاح أثبت إنه يحمي من تدهور المريض وحالته المريضة في حال أصيب متلقيه بالفيروس بنسبة 100% من تدهور المرض بعد جرعة واحدة، وفيما يخص فعالية اللقاحات المطروحة في الوقاية، علق: تكون فاعلية لقاح بنسبة 70 أو 80 %، أي أن هناك 8 من كل 10 محصنين أي 2 قد يصابوا بالمرض.
وشدد على أنه لايمكن للقاح ما الوقاية بنسبة 100% من الإصابة بالمرض لكن رغم ذلك ما ثبت في كافة اللقاحات أن كل من يتلقى اللقاح لا يصاب تتدهور الاعراض في حال الاصابة حيث لا يصاب بالأعراض الشديدة مما يقلل حالا الوفيات،وعليه تصبح الإصابات ما بين متوسطة وخفيفة.
وأكمل: لقاح جونسون أند جونسون جرعة واحدة، ولا يتطلب حفظه في درجة حرارة تحت الصفرـ على عكس فايرز، منوها إلى أن لقاح جونسون أند جونسون يسهل تنقله.
وأشار إلى أنه تم تلقيح أكثر من 50 مليونا في أمريكا، مضيفا أن هناك احتمالات أن يكون اللقاح سنوي لأن الشركات تستحدث لقاحاتها وفقا للسلالات المستجدة من كورونا، ولفت إلى أن شركة موديرنا بدأت في التجارب السريرية لجرعة ثالثة وجديدة لاستبيان كفائتها ضد سلالة بريطانيا.
وأوضح أن الخبراء يتوقعون حدوث موجة ثالثة ولكنها ستكون انتقائية.