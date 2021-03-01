ستكون انتقائية.. استشاري: الخبراء يتوقعون وجود موجة ثالثة من فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف الفقي، أستاذ الطب الإكلينيكي والمناعة من العاصمة واشنطن، إن منظمة الصحة والغذاء الامريكية وافقت على إجازة لقاح ثالث وهو جونسون أند جونسون، معقبا: اللجنة الاستشارية صوتت بإجمالي 22 صوتا مقابل صفر بالإجماع على إجاوة استخدام اللقاح.





واسترسل "الفقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، اللقاح أثبت إنه يحمي من تدهور المريض وحالته المريضة في حال أصيب متلقيه بالفيروس بنسبة 100% من تدهور المرض بعد جرعة واحدة، وفيما يخص فعالية اللقاحات المطروحة في الوقاية، علق: تكون فاعلية لقاح بنسبة 70 أو 80 %، أي أن هناك 8 من كل 10 محصنين أي 2 قد يصابوا بالمرض.



