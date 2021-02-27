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نسبة الوقاية 100٪..أستاذ مناعة يعلن موعد القضاء على فيروس كورونا.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 11:53 م
كورونا
كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا، إنه سيتم القضاء على فيروس كورونا عندما يتم الانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين.

وأضاف "خضر"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أقل من 1% من تعداد سكان العالم حصل على اللقاح، لافتا إلى أن 7% فقط من سكان أمريكا حصلوا على اللقاح.

وأشار أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا انخفضت بنسبة 40% منذ شهر يناير، منوها بأهمية الاستعداد لما قد يحدث خلال الخريف القادم.

وأوضح أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا، أن الدراسات قالت إن 94% من الذين تناولوا اللقاح لن يصابوا بالفيروس مرة أخري، مردفا أن نسبة الوقاية من الوفاة بعد تناول لقاح فيروس كورونا 100%.

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