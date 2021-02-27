نسبة الوقاية 100٪..أستاذ مناعة يعلن موعد القضاء على فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا، إنه سيتم القضاء على فيروس كورونا عندما يتم الانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين.





وأضاف "خضر"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أقل من 1% من تعداد سكان العالم حصل على اللقاح، لافتا إلى أن 7% فقط من سكان أمريكا حصلوا على اللقاح.





وأشار أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا انخفضت بنسبة 40% منذ شهر يناير، منوها بأهمية الاستعداد لما قد يحدث خلال الخريف القادم.





وأوضح أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا، أن الدراسات قالت إن 94% من الذين تناولوا اللقاح لن يصابوا بالفيروس مرة أخري، مردفا أن نسبة الوقاية من الوفاة بعد تناول لقاح فيروس كورونا 100%.



