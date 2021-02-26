ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: لقاح فايزر يتصدى لأعراض فيروس كورونا بنسبة 94%.. بجرعتين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:02 م
لقاح فايزر يتصدى
لقاح فايزر يتصدى لأعراض فيروس كورونا بنسبة 94%
Advertisements
آية التيجي
كشفت دراسة كبرى أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة هارفارد، أن التطعيم بجرعتين من لقاح فايزر قلل الحالات التي تظهر عليها أعراض فيروس كورونا كوفيد-19 وذلك بنسبة 94 بالمئة في جميع الفئات العمرية، كما قلل حالات الإصابة الشديدة بنفس النسبة تقريبا.

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن جرعة واحدة من لقاح فايزر خفضت من ظهور أعراض فيروس كورونا COVID-19 لدى المصابين به بنسبة 57٪، فيما كانت جرعتان من اللقاح أكثر فاعلية، وفقا لما نشر في موقع medical.


وتتبع الباحثون بيانات حوالي 600 شخص، وقاموا بعمل بتحليل واحدة من أكبر قواعد بيانات السجلات الصحية المتكاملة في العالم لفحص فعالية لقاح فايزر ضد فيروس كورونا COVID-19.

وتؤكد نتائج هذه الدراسة على صحة وتكامل النتائج التي تم الإبلاغ عنها سابقًا للتجربة السريرية العشوائية العشوائية حول لقاح فايزر Pfizer ، والتي ركزت على الالتهابات العرضية لدى المصابين أعراض شديدة من فيروس كورونا.

وتظهر النتائج، أنه في الأفراد الذين تم تلقيحهم بالكامل (7 أيام أو أكثر بعد الجرعة الثانية)، انخفض خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا COVID-19 بنسبة 94 ٪ مقارنة مع غير الملقحين.

وفي الفترة التي سبقت الجرعة الثانية مباشرة، كانت فعالية اللقاح أقل، لكنها لا تزال كبيرة انخفض خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا COVID-19 بنسبة 57٪ لدى الأفراد الذين تم تلقيحهم.

وقال ران باليسير معد الدراسة الرئيسي، بأنهم فوجئوا بالنتيجة لأنهم كانوا يتوقعون ألا نحصل في عالم الواقع على نتائج مثل الناتئج التي حققها لقاح فايزر في التصدى لأعراض فيروس كورونا الخطيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: الحوامل أقل عرضة لفيروس كورونا من غيرهم

بالخطأ.. 8 مُسنين ألمان تلقوا 5 أضعاف جرعة لقاح فايزر.. وأصيبوا بأعراض كورونا

فايزر: لا توجد بيانات تثبت أن الحماية بعد الجرعة الأولى تستمر عقب 21 يومًا

لقاح جديد ينجح بنسبة 94.1% ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

دراسة تكشف مزايا خاصة لـ لقاح كورونا الروسي

دراسة: لقاح أسترازينيكا يقي من كورونا بنسبة 76% من الجرعة الأولى

ترشيحاتنا

1.9 تريليون دولار.. أمريكا تزف بشرى بشأن جائحة كورونا

أنتم في سويداء القلب.. من هو الأمير السعودي قائد القوات العربية في حرب تحرير الكويت؟

ترتيب هدافي الدوري.. أوباما فى الصدارة وغياب أهلاوي

مستقبل وطن يعلن تعديل قانون الشهر العقاري استجابة للمواطنين

346 إصابة جديدة بـ كورونا في السعودية.. و3 وفيات

صدام مصري وقمة نارية.. نتائج قرعة دور الـ 16 بـ الدوري الأوروبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها الـ43

بملابس شخصيات كرتونية.. بنات أحمد زاهر يثرن الجدل بجمالهن

عرض زواج مشئوم يتسبب في سجن وغرامة العروسين.. تفاصيل