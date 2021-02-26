دراسة: لقاح فايزر يتصدى لأعراض فيروس كورونا بنسبة 94%.. بجرعتين

كشفت دراسة كبرى أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة هارفارد، أن التطعيم بجرعتين من لقاح فايزر قلل الحالات التي تظهر عليها أعراض فيروس كورونا كوفيد-19 وذلك بنسبة 94 بالمئة في جميع الفئات العمرية، كما قلل حالات الإصابة الشديدة بنفس النسبة تقريبا.





جرعة واحدة من لقاح فايزر خفضت من ظهور أعراض فيروس كورونا COVID-19 لدى المصابين به بنسبة 57٪، فيما كانت جرعتان من اللقاح أكثر فاعلية، وفقا لما نشر في موقع medical. وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنجرعتانأكثر









وتتبع الباحثون بيانات حوالي 600 شخص، وقاموا بعمل بتحليل واحدة من أكبر قواعد بيانات السجلات الصحية المتكاملة في العالم لفحص فعالية لقاح فايزر ضد فيروس كورونا COVID-19.





وتؤكد نتائج هذه الدراسة على صحة وتكامل النتائج التي تم الإبلاغ عنها سابقًا للتجربة السريرية العشوائية العشوائية حول لقاح فايزر Pfizer ، والتي ركزت على الالتهابات العرضية لدى المصابين أعراض شديدة من فيروس كورونا.





وتظهر النتائج، أنه في الأفراد الذين تم تلقيحهم بالكامل (7 أيام أو أكثر بعد الجرعة الثانية)، انخفض خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا COVID-19 بنسبة 94 ٪ مقارنة مع غير الملقحين.





وفي الفترة التي سبقت الجرعة الثانية مباشرة، كانت فعالية اللقاح أقل، لكنها لا تزال كبيرة انخفض خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا COVID-19 بنسبة 57٪ لدى الأفراد الذين تم تلقيحهم.



