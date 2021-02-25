بشرة خير.. موديرنا تهزم سلالة فيروس كورونا المتحورة بلقاح جديد

أصبحت شركة موديرنا أول صانع لقاح يطور مصل يستهدف سلالة فيروس كورونا المتحور في جنوب إفريقيا.





قامت شركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها بوسطن بشحن المواد الخام بالفعل إلى المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، لدراسة أول ضربة بالكوع لها لبدء التجارب البشرية.





سيبدأ "الدكتور أنتوني فوسي" خبير كوفيد الأمريكي الرائد وفريقه في المعاهد الوطنية للصحة اختبار اللقاح في مجموعة صغيرة من المتطوعين في غضون أسابيع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





في حين سيتم إعطاؤه كزيادة للأشخاص الذين تلقوا بالفعل حقنة موديرنا الأصلية ، والتي وافقت عليها بريطانيا وطلبت 17 مليون جرعة منها، وسيتم أيضًا اختبار اللقاح على المتطوعين الذين لم يتلقوا أي لقاح بعد.





وقال المصدر اليوم أن اللقاح المحدث قد يكون في أحضان الناس بحلول فصل الشتاء على أبعد تقدير ، إذا نجحت التجارب.





أظهرت الدراسات المعملية أن اللقاح الأصلي للشركة كان أقل فعالية قليلًا ضد سلالة جنوب إفريقيا ، والمعروفة علميًا باسم B.1.351. لا تزال تعمل ، لكن الجرعة استحثت فقط سدس الأجسام المضادة التي أحدثتها ضد السلالة الأصلية.





أثار هذا الاكتشاف مخاوف من أن السلالات الأحدث والمتطورة يمكن أن تختبئ تمامًا من اللقاح، ويستهدف اللقاح المعزز طفرة E484K الموجودة في بروتين سبايك المتغير في جنوب إفريقيا، التغيير موجود أيضًا في ضغوط مزعجة في البرازيل وقد ظهر في العديد من المتغيرات في بريطانيا.



