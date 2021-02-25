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اختراع يقضى على فيروس كورونا بنسبة 99.9%.. تفاصيل

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد تفاصيل شركة فرنسية تطور كمامة تقتل الفيروسات.

ووفقا للتقرير فإن شركة bio serenity  تصنع كمامة قالت إنها تعطل الفيروسات بما فى ذلك فيروس كورونا وتمتاز هذه الكمامة بأنها تحتوى على طبقة مبيدة للفيروسات.

فبمجرد أن يدخل الفيروس فى اتصال مع هذه الطبقة مثلما يستنشق الشخص الهواء سيتم تعطيله على الفور  لذلك ستوفر حماية إضافية لأن الفيروس لن يتم التقاطه من الكمامة فقط بل سيتم التقاطه وتعطيل نشاطه.

الكمامة تحتوى على 4 طبقات مغطاة بمواد كيمائية تقضى على الجراثيم ومضادة للفيروسات ولا ينصح بارتدائها أكثر من 4 ساعات والشركة أكدت أن الكمامة أعطت حماية بنسبة 99.9% فى أقل من خمس دقايق مطابقة للمواصفات الأوروبية وسيتم بيعها بنحو 1.49 يورو.
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