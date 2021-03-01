حازم إمام: اللعب الحلو دون تسجيل «مبيأكلش عيش»

أعرب حازم إمام، أسطورة نادي الزمالك السابق، عن غضبه من إهدار لاعبي الفريق الأبيض العديد من الفرص أمام وادي دجلة، خلال مباراة الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من عمر بطولة الدوري التي انتهت بالتعادل السلبي.





ووجه الثعلب الصغير، أثناء تحليل المباراة على قناة "أون تايم سبورت"، اللوم للاعبين بسبب إهدار الفرص السهلة، وبالتحديد أشرف بن شرقي الذي أهدر فرصة بطريقة غريبة في بداية المباراة، وهي من ساعدت رفقة ركلة جزاء عبدالله جمعة وادي دجلة في إنهاء المباراة بنتيجة التعادل.





وأضاف إمام "اللعب الحلو مبيأكلش عيش دون تسجيل، لازم لاعبي الزمالك يستغلوا الفرص، ويسجلوا من أجل النجاح في حصد 3 نقاط".





وتألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل 0 - 0 في لقاء الجولة 14 في الدوري الممتاز.

الزمالك رفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتًا بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.



