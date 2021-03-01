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مرأة

بالكشميري.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة عصرية.. شاهد

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:23 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمر، بطلة مسلسل "منزلي" صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة رياضية وعصرية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

وارتدت ديميت أوزديمير، توب كت باللون الكشميري، وعليه بنطال رياضي بنفس اللون، واختارت عليه بحذاء رياضي باللون الأبيض، وهو ما أبرز أناقة ورقة إطلالتها.


وعلى تسريحة ذيل الحصان قامت ديميت اوزديمير بلم شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والماسكرا، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء ساعة يد واساور باللون الفضي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

ديميت أوزديمير  Demet Özdemir)‏ ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، واشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل "رائحة الفراولة" بدور أسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، وبدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في إحدى كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت أوزديمير هي الابنة الصغرى لعائلتها، حيث إن لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في إسطنبول.

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله.

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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