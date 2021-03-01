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الفنان أحمد رزق يكشف عن تفاصيل عمله مع المخرجة شيرين عادل.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:41 م
صدى البلد
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محمود محسن
قال الفنان أحمد رزق إن أقرب الأعمال الفنية التي قمت بتأديتها كانت من إخراج شريين عادل، مؤكدا أنه بعد هذا التاريخ والتعاون أصبحنا نفهم بعضنا البعض أثناء العمل بلغة "العين".

وأضاف رزق خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أنه يحب العمل كثيرا مع المخرجة شريين عادل، مشيرا إلى أن شهادتي بها هتستكون مجروحة جدًا لأن تاريخنا الفني معا طويل جدا.

وتابع الفنان أحمد رزق أنه من بداية عملي كفنان في مسلسل "الرجل الآخر" لمجدي أبو عميرة وكانت وقتها مساعد مخرج بطولة الفنان الراحل نور الشريف وميرفت أمين وقمت وقتها بدور صغير.

وأشار رزق إلى أنه جمعنا أيضًا عمل آخر  وهو مسلسل "جحا المصري" وكانت أيضا وقتها مساعد مخرج ثم عندما أصبحت مخرجة بدأنا التعاون في عام 2005 في مسلسل "سارة" ثم العار في عام 2010 أعقبها "بخط الإيد" في 2020 ثم "في يوم وليلة" الآن.
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