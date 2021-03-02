مسؤول التحول الرقمي بمستشفيات فرنسا: محادثات بين القاهرة وباريس للتعاون في المجال الطبي

قال الدكتور وجدي زهران المسؤول عن مشروع التحول الرقمي الشامل للمستشفيات في فرنسا، إن توفير موقع في مصر لتسجيل الرغبات للحصول على لقاح كورونا بين المصريين؛ بداية جيدة للتحول الرقمي في مجال الصحة.





وأضاف وجدي زهران، في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" موقع تسجيل راغبي الحصول على اللقاح الكترونيا ، يحقق مبدأ العدالة لكل من قام بالتسجيل على الموقع للحصول على اللقاح ".





وتابع وجدي زهران:" ميكنة المنظومة الصحية في أي دولة يعمل على توفير قاعدة بيانات حول صحة المصريين، وهناك تقدم كبير في ملف الصحة في مصر ".





واكمل وجدي زهران:" هناك محادثات مع مسؤولين في وزارة الصحة لإحداث تعاون بين فرنسا ومصر في مجال التحول الرقمي في المستشفيات المصرية".



