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فن

بعد قرار اعتزاله.. تامر حسني يدعم هاني محروس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:42 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله

دعم الفنان تامر حسني، أحد أشهر مهندسي الصوت بمصر، هاني محروس، وذلك من خلال خاصية "استوري" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وكتب الفنان تامر حسني: "حبيبي وأخويا وصديق العمر.. هاني محروس شوفتلك بوست بتقول فيه انك عايز تسيب مهنتك عشان مكتئب وبتشوف شر كتير من الناس"

 

وتابع قائلا: "الشر في كل مكان يا هاني، أولا مينفعش تكون وصلت للمكانة دي وتكتئب كدا.. واضح ان اللي حواليك طاقة سلبية محبطة بشكل مش طبيعي مخليك عايز تسيب مهنتك اللي عملت بيها تاريخ وخلتنا احنا واسرتك فخورين بيك انك اهم مهندس صوت"

 

واختتم تدوينته، بنصيحة أخوية، حيث كتب: "نصيحة من اخوك اخلع من الطاقة السلبية يا صاحبي مش من مهنتك"

 

ورد عليه هاني محروس: "يا صاحبي ربنا يخليك ليا ويحميك ويجعلك في ضهري ويديك على قد قلبك الحلو ده ربنا يحفظك ويكرم اصلك".

 

وتابع قائلا: "انا هبعد عن أي طاقة سلبية وهعيش للناس اللي بتحبني وبحبهم بس وربنا يخليك لاهلك ولعائلتك وجمهورك يا تامر يا حسني يا نجم".

 

وتعد أشهر أعمال تامر حسني مؤخرا أغنية "قولني كلام" التي حققت 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.

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