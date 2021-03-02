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رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف سبب تولي مصر تنظيم بطولة كأس العالم وحدها.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:11 ص
حسن مصطفي
حسن مصطفي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه قبل ظهور جائحة كورونا كنا قد أخذنا قرار وهو أن يتم تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد الـ27 في مصر .

وأضاف حسن مصطفي خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع على قناه " أم بي سي مصر " : كأس العالم لكرة اليد يتم إقامة كل عامين لافتا إلى أن بطولة العالم لكرة اليد عام 2019 أقيمت في ألمانيا والدنمارك ولكن مصر حصلت على إقامتها وتنظيمها وحدها؛ بسبب مميزاتها المختلفة وخلال البطولات القادمة ستنظمها 3 دول بسبب إقبال الدول الكثيف ورغبتهم على استضافة البطولة.

وأوضح حسن مصطفي ، مصر تتساوي مع دولة المانيا في عدد بطولات كرة اليد وهذا شيء عظيم لافتا إلى أن ألمانيا بها مليون و250 لاعب كرة يد.
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