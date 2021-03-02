رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف سبب تولي مصر تنظيم بطولة كأس العالم وحدها.. فيديو

قال الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه قبل ظهور جائحة كورونا كنا قد أخذنا قرار وهو أن يتم تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد الـ27 في مصر .





وأضاف حسن مصطفي خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع على قناه " أم بي سي مصر " : كأس العالم لكرة اليد يتم إقامة كل عامين لافتا إلى أن بطولة العالم لكرة اليد عام 2019 أقيمت في ألمانيا والدنمارك ولكن مصر حصلت على إقامتها وتنظيمها وحدها؛ بسبب مميزاتها المختلفة وخلال البطولات القادمة ستن ظمها 3 دول بسبب إقبال الدول الكثيف ورغبتهم على استضافة البطولة.



