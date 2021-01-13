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رياضة

رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد يوجه رسالة خاصة للرئيس السيسي في افتتاح المونديال

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:56 م
حسن مصطفى
حسن مصطفى
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عمرو ابوبكر


وجه حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد رسالة خاصة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال افتتاح كاس العالم لكرة اليد الذي تحتضنه مصر.

وقال مصطفى خلال الكلمة الافتتاحية، أوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقام ووجه بالعمل على قدم  وساق للجميع لكي يخرج الإفتتاح بهذا الشكل.

وعُزف السلام الجمهوري لمنتخب مصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم إفتتاحية بطولة العالم لكأس مصر.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام نظيره تشيلي، في المباراة الإفتتاحية التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

 كم أن مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.
 
وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.

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