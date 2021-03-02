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منوعات

الحظ ابتسم لها.. سيدة تعثر على كتلة غامضة ونادرة تحولها لامرأة ثرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:46 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
عثرت امرأة محظوظة على كتلة ضخمة يُعتقد أنها "قيء حوت باهظ الثمن" جرفته المياه بالقرب من منزلها على الشاطئ؛ لتفتح طاقة القدر أمامها بين عشية وضحاها، وتصبح من أصحاب الأموال.

كانت "سيريبورن نيامرين" تمشي على طول الشاطئ بعد عاصفة ممطرة عندما لاحظت الكتلة الغريبة في مقاطعة ناخون سي ثامارات بتايلاند، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

واقتربت السيدة من المادة، لإلقاء نظرة عليهاـ ووجدت أن لها رائحة مريبة، وأخذت في فحصها، واعتقدت أنه يمكن أن يكون شيئًا يمكنها بيعه ، ثم قامت السيدة  البالغة من العمر 49 عامًا بجرها إلى منزلها الذي يبعد حوالي 500 متر عن الشاطئ.

وتزن الكتلة ذات الشكل البيضاوي 7 كجم، وعرضها حوالي 12 بوصة (نحو 30 سم) وطولها 24 بوصة (نحو 60 سم)، وبناءً على أسعار البيع السابقة، سيعطي وزن القيء والمعروف أيضًا باسم "العنبر" قيمة تقديرية بحوالي 186،500 جنيه إسترليني.

فيما قالت"سيريبورن": " إذا كان لدي حقًا العنبر الأصلي ، يمكنني مساعدة مجتمعي بمجرد أن أجد مشترٍ له"، وأضافت:"أشعر أنني محظوظة لأنني وجدت مثل هذه القطعة الكبيرة. آمل أن تجلب لي المال".

وأضافت: "أنا أحافظ على سلامته في منزلي وقد طلبت من المجلس المحلي الزيارة للتحقق من ذلك"، وطلبت المرأة من جيرانها المساعدة في التعرف على الشيء وصُدمت عندما أخبرها بعضهم أنه يمكن أن يكون مادة نادرة.

ولمزيد من التحقق مما إذا كان الكتلة عبارة عن العنبر بالفعل ، فقد حملوا لهبًا مكشوفًا على بعض أجزائه مما تسبب في ذوبانه، ثم تصلب مرة أخرى بعد أن يبرد.

يذكر أنه يتم إنتاج العنبر بواسطة حيتان العنبر عندما تقوم القنوات الصفراوية في الجهاز الهضمي بإفرازات لتسهيل مرور الأشياء الكبيرة أو الحادة، ويتقيأ الحوت الصمغ الذي يصلب ويطفو على سطح المحيط.
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