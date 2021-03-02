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منوعات

طبقان أم ثلاثة.. عالمة توضح أفضل استخدام للكمامات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:32 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مع تفشي الفيروس المستجد "كوفيد-19"؛ كثرت الدراسات والأحاديث حول الطرق الصحيحة لارتداء الكمامات هناك من نصح بطبقة واحدة وآخرون نصحوا بطبقتين، وأخيرًا أوصى عالمة بريطانية بارتداء 3 أقنعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

الدكتورة "سوزان هوبكنز" من الصحة العامة في إنجلترا، قالت إنه ليست هناك حاجة لارتداء كمامتين، كما شوهد الرئيس الأمريكي جو بايدن يفعل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأوضحت الدكتور "هوبكنز" في مؤتمر صحفي : "كلما زاد عدد الطبقات لديك ، كان ذلك أفضل، لذلك نوصي بطبقتين على الأقل وثلاث طبقات مثاليًا في قناع واحد وهذا مهم حقًا لتقليل انتقال الفيروس منك للآخرين ومن الآخرين لك".

وأضافت: "لدينا مجموعة استشارية لأقنعة الوجه وأغطية الوجه تجتمع بشكل منتظم وتبحث عن أدلة جديدة وناشئة ، وقد نظرت الولايات المتحدة في بعض هذه الأدلة أيضًا".

وأكدت: "نحن في نقاش مستمر حول ما يجب القيام به بعد ذلك ، لكننا نعتقد أن قناعًا واحدًا يحتوي على أكثر من طبقتين فيه فعال حاليًا للغالبية العظمى من السكان."

الرئيس بايدن هو واحد من العديد من الأشخاص الذين ارتدوا كمامتين في وقت واحد - غالبًا ما يكون أحدهما طبيًا تحته مع قناع من القماش في الأعلى.
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