فاوتشي يؤكد ضرورة استمرار أمريكا في خطة "الجرعتين" للقاحي فايزر ومودرنا

أ كد مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي ضرورة التزام الولايات المتحدة بخطة تطعيم عشرات الملايين من الأمريكيين بجرعتين من لقاحي فايزر/بيونتيك ومودرنا ضد فيروس كورونا، وذلك وسط تزايد الدعوات لحماية مزيد من الأشخاص من خلال السماح بالحصول على جرعة واحدة الآن.





وقال فاوتشي، في تصريح لصحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن تأجيل تلقي الجرعة الثانية من اللقاح من أجل تطعيم مزيد من الأمريكيين ينطوي على مخاطر.





وحذر من أن التحول إلى استراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى وقاية المواطنين من الفيروس ويمكن من انتشار سلالاته الجديدة الأكثر قدرة على العدوى وربما يزيد شكوك الأمريكيين المترددين بالفعل من أخذ اللقاح.





وتابع فاوتشي قائلا: "نبلغ الناس بأن الجرعتين هما ما ينبغي لكم أخذه... ثم نقول عفوا، غيرنا رأينا‭'‬".





وأفاد كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة بأن العلم لا يدعم تأجيل جرعة ثانية من تلك اللقاحات، مستشهدًا بالأبحاث التي تفيد بأن نظام اللقاح ثنائي الجرعة يوفر حماية كافية للمساعدة في صد المتغيرات من فيروس كورونا الأكثر قابلية للانتقال، في حين أن جرعة واحدة قد تعرض الأمريكيين لمواجهة خطر السلالات المتحورة مثل تلك التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.





وأشار أيضًا إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت فعالية الجرعة الواحدة من شركتي فايزر أو مودرنا- أو بيانات حول مدة المناعة ضد الفيروس التي توفرها جرعة واحدة.

وجادل فاوتشي بأن التزام فايزر و مودرنا بتوفير 220 مليون جرعة إجمالية بحلول نهاية مارس الجاري بالإضافة إلى تعهد /جونسون آند جونسون/ بتقديم 20 مليون جرعة هذا الشهر، يجعل أي نقاش حول إعادة توجيه إمدادات اللقاح عديم الجدوى.





وأكد أن الفجوة بين العرض والطلب سوف تتقلص بسرعة، قائلا: الأساس المنطقي لجرعة واحدة ... هو عندما يكون لديك فجوة كبيرة للغاية بين العرض والطلب.





وكان فاوتشي قال أمس الأول إنه يشجع الأمريكيين على قبول أي من اللقاحات الثلاثة المتاحة، ومنها جونسون آند جونسون الذي نال تصريح استخدامه في حالات الطوارئ في الآونة الأخيرة.





وأقرت الحكومة الأمريكية لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة السبت الماضي، ليكون ثالث لقاح متاح في الولايات المتحدة بعد فايزر/بيونتيك ومودرنا ثنائيي الجرعة.



