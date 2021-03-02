ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجرام بـ 766 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات احمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية  "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء 2- 3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ، 875 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 766 جنيها.

في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 657 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6112  جنيها.

وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجرام يصل لـ 934 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 12 - 2020

الجرام يصل لـ 962 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-1-2021

الجرام يصل إلى 912 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

الجرام يصل إلى 921 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الخميس.. فيديو

عيار 21 يسجل 797 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15-2-2021

عيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-2-2021

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات من يتقاضون أعلى من 2000 جنيه..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

سعر الذهب اليوم 2-3-2021

كيلو البط بـ24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

هل من صلى الفجر في البيت في ذمة الله ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

بإجراء اتصالات عاجلة مع دول عربية.. إسرائيل تستعد لتشكيل تحالف ضد إيران

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوك مسيئ لسيدتين يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريًا.. تفاصيل

زيادة أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر.. تعرف عليها

القائمة الكاملة لـ أسعار جيب 2021 في السعودية