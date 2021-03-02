الدوري الممتاز.. المقاصة يسعى لخطف الوصافة من الأهلي أمام المقاولون العرب





ويسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف الوصافة مؤقتا من الأهلي.





ويقدم فريق مصر المقاصة نتائج مميزة في الفترة الأخيرة، حيث حقق الفوز على الانتاج الحربي ووادي دجلة.





على الجانب الآخر يطمح المقاولون العرب في انتزاع الفوز من مسابقة الدوري، لتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب الدوري.





ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، خلف الأهلي الوصيف بـ 24 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 13 بـ 14 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الممتاز، الجونة مع سموحة، المصري مع بيراميدز.

يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره المقاولون العرب، اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، على ملعب المقاولون الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الممتاز.