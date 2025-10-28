رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الانتوساي

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة السلام شرم الشيخ، مساء اليوم، حيث من المقرر أن يشارك صباح غد في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور فيــتال دي ريــجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابـة الماليــة (الانتوساي)، رئيــس محكمة الحســابات الفيدراليــة البــرازيلية، والدكتــورة مارجريت كراكر، الأميــن العــام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عددمن الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

ويعد هذا الحدث محطة بارزة تؤكد الدور المحوري لمصر في دعم منظومة الرقابة والشفافية على المستوى الدولي، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسستها الرقابية في المحافل العالمية.

ويعقد على هامش المؤتمر اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، حيث من المقرر أن تتسلم مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة للدورة القادمة.