مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا

تصدرت مصر جدول ميداليات الدول المشاركة في دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية (لذوي الهمم) التي أقيمت بمدينة ميرسن التركية خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري والتي شاركت فيها مصر برياضة واحدة وهي الخماسي الحديث البارالمبي.

وتصدرت مصر جدول الميداليات النهائي ب 13 ميدالية ذهبية و 5 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين باجمالي 20 ميدالية، متفوقة على تركيا صاحبة الأرض التي حققت المركز الثاني ب 9 ذهبيات و 6 فضيات و 5 برونزيات باجمالي 20 ميدالية فيما احتلت فرنسا المركز الثالث بثلاث ذهبيات وفضية وثلاث برونزيات باجمالي 7 ميداليات، في جدول الميداليات الذي ضم 18 دولة مختلفة مما يدل على قوة المشاركة في الدورة.

وقد وجه المهندس شريف العريان الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لدعمها الكبير للمنتخب المصري والموافقة على مشاركته في هذه البطولة، كما وجه الشكر للجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى لدعمها ومؤازرتها للفريق بجانب الاتحاد المصري للقدرة الرياضية حيث ساهم الجميع في المشاركة بهذه البعثة

وشارك المنتخب المصري للخماسي الحديث البارالمبي في البطولة ببعثة مكونة من 16 لاعبًا ولاعبة، بواقع 10 رجال و6 سيدات:

اللاعبون: محمد رامي، يوسف محسن، عبد الله محمدين، محمد السيد، عبد الحميد أحمد، خالد حمدي، محمد رمضان، عبد الرحمن يوسف، هادي أحمد يوسف، مؤمن عباس.

اللاعبات: آية الله أيمن، حنين رمضان، هاجر محمد، سما أيمن، سلمى عصام، ملك ممدوح.

وقاد المنتخب فنيًا محمد فتحي المدير الفني، وأسامة مطاوع مدرب الجري، وأماني البنهاوي دكتور العلاج الطبيعي، وممدوح ولسن إداري البعثة.

فيما رأس البعثة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.