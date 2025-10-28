قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم، بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، دون أن ترد بعد تفاصيل حول حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمناقشة الرد على حركة حماس انتهى من دون اتخاذ قرارات حاسمة في الوقت الراهن.

وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي قدم خلال الاجتماع سلسلة من المقترحات، من بينها استئناف الهجمات على قطاع غزة، ضمن خيارات الرد المطروحة أمام القيادة السياسية.

وأشار نتنياهو، في ختام الاجتماع، إلى أهمية التنسيق مع الإدارة الأمريكية قبل المضي في أي خطوات عملية ميدانية.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن عددًا من القادة العسكريين مُنعوا من حضور المشاورات الأمنية، مشيرة إلى أن الاجتماع عُقد ضمن إطار مصغّر اقتصر على مجموعة محدودة من المسؤولين السياسيين والأمنيين.