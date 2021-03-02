3.390 مليار يورو قيمة التجارة بين إيطاليا ومصر في 9 أشهر.. تقرير

أفاد تقرير للمكتب التجاري لسفارة إيطاليا بالقاهرة بأن قيمة التجارة الثنائية بين مصر وإيطاليا بلغت 390ر3 مليار يورو عام 2020 خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2020 ، بينما كانت قيمة التبادل التجاري 34ر4 مليار يورو عام 2019 ، وقفا لمعهد الاحصاء الإيطالي.





وأضاف التقرير أن أهم السلع التي صدرتها ايطاليا لمصر هي الآلات والأجهزة الميكانيكية والمعدات الكهربائية وقطع الغيار والوقود المعدني والزيوت المعدنية والمنتجات الكيماوية ومنتجات المعادن والحديد والصلب والتعدين والورق والبصريات والأجهزة الطبية والمطاط والمنسوجات والسيارات والصناعات الغذائية والاثاث ومركبات النقل الاخري .





وأشار إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الخامس لمصر والشريك التجاري الأول في أوروبا عام 2019 وقفا للجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء في مصر ، موضحا أنه هناك 1424 شركة إيطالية تعمل في السوق المصري، وبهذا تحتل ايطاليا تحتل المرتبة الرابعة في قائمة دول التي لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر حتى يونيو 2020 .



