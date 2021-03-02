السفارة الأمريكية بالرياض تدين هجوم الحوثي على جازان

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على جازان الليلة الماضية، داعية الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع.





وقالت السفارة ـ في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة "العربية" الإخبارية ـ "تدين السفارة الأميركية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين"، معربة عن تمنيها الشفاء العاجل والكامل للمصابين.





ودعت السفارة الأمريكية جماعة الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".





وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أكد أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.





واتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".





وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أكد، الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، مشددا على أن سلوك قادة الميليشيا يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.