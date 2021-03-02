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سيارات

جيب تطرح سيارة كروس أوفر أصغر من رينيجيد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:00 م
جيب رينيجيد
جيب رينيجيد
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اشرف عطية
قامت شركة جيب عملاق صناعة السيارات الأمريكية بالتلميح منذ سنوات بأنها تعمل على تطوير موديل سيارة جديد صغير الحجم.


وأشار تقرير لمجلة أوتوموتيف نيوز أوروبا إلى بدء إنتاج شركة جيب لسيارة جديدة أصغر من رينيجيد.


ومن المنتظر أن تحصل سيارة جيب الجديدة على نظام دفع رباعي من بيجو ستروين، والذي يجمع بين محرك احتراق داخلي لتحريك العجلات الأمامية ومحور خلفي كهربائي، وهو النظام المستخدم في بعض موديلات DS الفاخرة وبيجو الجديد.


سيارة جيب الجديدة سيتم تصنيعها رسيما في يوليو 2021 بمصنع Tychy البولندي، وأشارت مصادر المجلة إلى أن الكروس أوفر الصغيرة لن تعتمد على منصة Small Wide 4×4 لرينيجيد، بل ستنتقل لمنصة CMP لمجموعة بيجو ستروين، وهي معلومات مؤكدة، خصوصا بعد الاندماج الأخير الذي حدث بين الشركات.


ومن المتوقع طرح سيارة جيب الكروس أوفر الجديدة في نهاية العام الجاري 2021 أو بداية العام المقبل 2022، كما يشير التقرير إلى طرح نسخة كهربائية بالكامل لها لاحقًا، وستحصل علامات ألفا روميو وفيات على نسخة أخرى لنفس الموديل خلال 2023 بمحركات وتقنيات مشتركة ولكن بتصميم يميز كل علامة ويحافظ على هويتها.


يشار إلى أنه تم مؤخرا إطلاق تحالف جديد تحت مسمى ستيلانتس STELLANTIS ضم العديد من ماركات السيارات مثل جيب ودودج وكرايسلر ورام وألفا روميو ومازيراتي وبيجو وسيتروين وأوبل والكثير غيرها.
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