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سيارات

جيب ترفض طلب قبيلة شيروكي بإزالة الاسم من سياراتها

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:25 م
جيب ترفض طلب قبيلة
جيب ترفض طلب قبيلة شيروكي
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اشرف عطية
لا يزال الخلاف قائما بين شركة جيب عملاق صناعة سيارات الدفع الرباعي الامريكية وقبيلة شيروكي خصوصا بعد طلب القبيلة إزالة اسم شيروكي من سياراتها، احترامًا لجذور الاسم وأهميته للسكان الأصليين بأمريكا والذي اعتبروة اهانة للقبيلة وانتهاكا لاسمهم.


وصرح تشوك هوسكين رئيس قبيلة شيروكي في امريكا بأن جيب رفضت باحترام إزالة اسم شيروكي، والتي كانت خطوة هامة بالنسبة لنا، ولكن تركت الباب مفتوحًا لمحادثات أخرى في المستقبل حول الاسم .


أما جيب فمن جانبها حاولت تهدئة الخلاف مع قبيلة شيروكي في العام الماضي 2020 عندما اقترحت عليهم تجهيز برنامج تعليمي حول تاريخ القبيلة لموظفي الشركة، ولكن يبدو أن القبيلة رفضت هذه الخطوة وقررت تصعيد الخلاف إعلاميًا .


وردت جيب بأن الأسماء على سياراتها كانت تهدف إلى التكريم والاحتفاء بقبائل الأمريكيين الأصليين، وأشارت إلى أن العلامة التجارية ملتزمة بحوار محترم ومفتوح للمضي قدمًا، وأفاد ممثلون من شركة صناعة السيارات الأمريكية انهم تواصلوا مع  ممثل قبيلة الشيروكي  هوسكين عبر الهاتف، لكن موقف القبيلة لم يتغير.


يذكر أن قبيلة " الشيروكي "  ترجع أصولها لواحدة من خمس قبائل للسكان الأصليين من الهنود الحمر، والتي استوطنت في جنوب شرق الولايات المتحدة وسميت بقبيلة شيروكي، بعد ان هاجرت في العصور الغابرة من منطقة البحيرات العظمى  باتجاه الجنوب، وتم الاعتراف بهم فيدراليًا ويتخذون  من ولاية اوكلاهوما مقرًا لهم ولوجودهم ومنصة للتعبير عن حقوقهم .

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